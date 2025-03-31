Игорь Корнеев отреагировал на возвращение Геннадия Орлова в эфир

Бывший российский футболист Игорь Корнеев отреагировал на возвращение в эфир журналиста Геннадия Орлова, который прокомментировал матч 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» (4:0).

«Орлов — один из монстров своей профессии в хорошем смысле этого слова. Всегда очень организован и профессионален. Мы любим его за острый язык. Он неоднозначный. Кому‑то нравится, кому‑то нет. Мне нравится», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

По итогам матча «Зенит» с «Рубином» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. «Рубин» заработал 32 очка после аналогичного количества игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).