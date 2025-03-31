Игорь Корнеев отреагировал на возвращение Геннадия Орлова в эфир
Поделиться
Бывший российский футболист Игорь Корнеев отреагировал на возвращение в эфир журналиста Геннадия Орлова, который прокомментировал матч 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» (4:0).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51' 2:0 Мантуан – 59' 3:0 Кассьерра – 73' 4:0 Мостовой – 74'
Удаления: нет / Грицаенко – 55'
«Орлов — один из монстров своей профессии в хорошем смысле этого слова. Всегда очень организован и профессионален. Мы любим его за острый язык. Он неоднозначный. Кому‑то нравится, кому‑то нет. Мне нравится», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».
По итогам матча «Зенит» с «Рубином» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. «Рубин» заработал 32 очка после аналогичного количества игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).
Материалы по теме
Комментарии
- 31 марта 2025
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:25
-
12:23
-
12:19
-
12:12
-
12:03
-
12:01
-
11:59
-
11:54
-
11:49
-
11:46
-
11:39
-
11:36
-
11:26
-
11:22
-
11:18
-
11:00
-
10:52
-
10:40
-
10:38
-
10:20
-
10:19
-
10:06
-
10:03
-
09:50
-
09:43
-
09:30
-
09:25
-
09:22
-
09:20
-
09:02
-
08:35
-
08:30