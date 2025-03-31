Риккардо Монтоливо назвал имя тренера, который исправил бы положение «Милана»

Бывший полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо высказался нынешнем положении клуба в турнирной таблице итальянской Серии А после матча 30-го тура с «Наполи» (1:2).

«Мой «Милан» не был таким «Миланом», он строился, он не потратил € 100 млн на рынке, у него не было такого качества. Сейчас клуб идёт девятым, и нужно многое осмыслить. Во втором тайме матча с «Наполи» почти всё шло с левого фланга, так было с Тео (Эрнандесом) и (Рафаэлем) Леау. У «Милана» много качества, но они не могут его выразить. Если бы Конте был главным тренером «Милана», то турнирное положение «россонери» было бы другим», — приводит слова Монтоливо Milan News.

«Наполи» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда Антонио Конте набрала 64 очка за 30 матчей. «Милан» заработал 47 очков после аналогичного количества игр и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Интер» (67).