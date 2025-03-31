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Олег Мосфильмовский оценил решение фанатов «Спартака» снять бойкот на матчи Кубка России

Олег Мосфильмовский оценил решение фанатов «Спартака» снять бойкот на матчи Кубка России
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Олег «Мосфильмовский» Семёнов, авторитетный болельщик «Спартака», оценил решение фанатов красно-белых снять бойкот на матчи Фонбет Кубка России.

«Часть объединений поддержала решение «Фратрии», а часть неуказанных объединений была против. Ребята сыграли на стороне правоохранительных органов. С другой стороны, с молодым поколением, которое шло и будет дальше идти за нами, на три года была немного нарушена цепочка. Сейчас она будет восстанавливаться силами перечисленных в заявлении «Фратрии» объединений.

Другие объединения тоже будут решать внутри себя — поддерживать или нет. Мы же не можем полностью расформироваться. Надо расти, а не останавливаться в развитии или распадаться. Если кто-то не поддерживает решения, подпитки в объединение не будет. Но сейчас «бокалы все налиты», — сказал Семенов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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