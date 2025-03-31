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Голевая «засуха» Соболева в РПЛ превысит один год, если он не забьёт в ближайшем матче

Голевая «засуха» Соболева в РПЛ превысит один год, если он не забьёт в ближайшем матче
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев уже давно не забивает в Российской Премьер-Лиге. Если он не отметится голом в ближайшем матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом», который состоится 5 апреля 2025 года, то голевая «засуха» форварда превысит отметку в один календарный гол.

В последний раз Соболев забивал в РПЛ в апреле 2024 года. Тогда он оформил дубль в составе московского «Спартака» в игре с «Динамо».

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в летнее трансферное окно перед сезоном-2024/2025. За восемь туров до конца Российской Премьер-Лиги у нападающего нет результативных действий в чемпионате. Всего Соболев в сезоне-2024/2025 принял участие в 16 встречах РПЛ. Два гола и результативная передача были оформлены Соболевым в шести матчах Кубка России. Также форвард забивал в товарищеских встречах.

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