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Евгений Ловчев прокомментировал потерю очков «Спартаком» в матче с «Ахматом»

Евгений Ловчев прокомментировал потерю очков «Спартаком» в матче с «Ахматом»
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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о результате матча красно-белых с «Ахматом» в 22-м туре Российской Премьер-Лиге. Напомним, команды сыграли нулевую ничью.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Когда мы думаем, что «Спартак» хорошо заканчивал первую часть чемпионата и должен так же продолжать после возобновления, не бывает такого. Месячный отпуск, два месяца подготовки приводят к тому, что он начнёт новый отрезок чемпионата только к 4-5-му туру. Они набирают форму, сыгрываются, вырисовывается состав. «Спартак» не победил, это простая вещь, они имели моменты, но против них не играет команда, которая разваливается, «Ахмат» боролся. «Спартак» был лучше, но не настолько, чтобы наиграть на победу. Всё равно дал возможность сопернику сыграть вничью», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент грозненский «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 22 матча. Московский клуб заработал 44 очка и располагается на второй строчке. На первом месте с 49 очками находится «Краснодар».

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