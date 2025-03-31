Агент Караваева рассказал о восстановлении футболиста «Зенита» после травмы ахилла

Агент Иван Бакулин, представляющий интересы защитника «Зенита» Вячеслава Караваева, рассказал о восстановлении футболиста после разрыва ахиллова сухожилия.

«У Вячеслава всё хорошо, восстанавливается. Пока ещё рано говорить о беговой работе, но он тренируется в зале. Есть программа, по которой он работает. Всё идёт по плану», — сказал Бакулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Караваев получил повреждение в ходе тренировочного сбора «Зенита» в Катаре. После медицинского обследования у защитника был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, игроку была сделана операция. Ориентировочный срок восстановления составит семь месяцев.