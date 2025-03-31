Защитник «Рубина» Кабутов назвал причину разгромного поражения от «Зенита»

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Кабутов высказался по итогам игры 22-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:4).

«Ничего не скажу по матчу, что сказать? 0:4, проиграли, обидно. Причина, почему во втором тайме всё пошло под откос? За счёт того, что получили гол со своей атаки. Это было главное. Красная карточка — переломный момент? Если смотреть по счёту, то, наверное, да. Не знаю. Заслуженно проиграли? Наверное, да. 0:4. Не знаю, насколько на четыре мы наиграли, но, наверное, заслуженно. По моментам они были ближе к победе», — приводит слова Кабутова «Советский спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».