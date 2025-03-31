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Игрок «Торпедо» Марио Чурич высказался о победе над тульским «Арсеналом»

Игрок «Торпедо» Марио Чурич высказался о победе над тульским «Арсеналом»
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Хорватский полузащитник московского «Торпедо» Марио Чурич прокомментировал победу автозаводцев в матче 26-го тура Мелбет Первой лиги с тульским «Арсеналом» (1:0). Футболист стал автором победного гола.

Россия — Мелбет Первая лига . 26-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Чурич – 87'    

— Марио, с победой и решающим голом, который определил исход матча в Туле. Какие эмоции ты испытывал, когда побежал к фан-сектору?
— Спасибо большое за поздравления. Мы знали, что будет очень тяжёлый матч. Готовились к этому. Ещё раз проявили характер и заслуженно выиграли. И, конечно, я очень рад, что забил. Но сегодня забил я, а завтра кто-то другой. В любом случае, мы очень довольны.

— Насколько тяжёлым, на твой взгляд, получился этот матч?
— Матч получился, действительно, тяжёлым. Мы тренируемся на искусственном поле, здесь оно натуральное — это тоже сыграло свою роль. В первом тайме терпели, потом во втором тайме проявили характер и заслуженно выиграли.

— В Туле было очень много болельщиков, чувствовалось ли их поддержка?
— Атмосфера в Туле была максимально домашней для «Торпедо». Поддержка наших болельщиков ощущалась каждой клеткой тела. Они поддерживают нас в каждом матче, приезжают в большом количестве, и поэтому когда я забил, то сразу побежал к нашему сектору. Эта победа для них! — приводит слова Чурича официальный сайт клуба.

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