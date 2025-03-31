В РПЛ заявили, что видят сигналы к допуску российских клубов на международную арену

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев заявил, что ситуация с возвращением российских футбольных клубов и сборных на международную арену начинает меняться.

«Я первым сказал о том, что возвращение близко. Почему сохраняю такую уверенность? Потому что когда я об этом говорил, то упоминал, что вижу определённые сигналы и индикаторы. О них я и говорил — интервью Александера Чеферина, речи представителей УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) на конференции. Сейчас я вижу дополнительные сигналы к этому», — приводит слова Алаева ТАСС.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.