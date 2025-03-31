Стало известно, что Ташуев сказал игрокам «Ахмата» после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев выступил с эмоциональной речью перед командой по окончании матча 22-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра завершилась вничью — 0:0.

«Как мы и говорили, будет война. Битва была! Футбол так распорядился. Я думаю, он справедлив. Но самое главное — такую битву надо устраивать со всеми соперниками. Со всеми! Сейчас вы чувствуете, что можете. Вы на равных играете с командой, претендующей на чемпионство. На равных — ещё и с преимуществом! В конце просели, так как подборы проиграли. А так мы во втором тайме давили. Поэтому верим в себя, а битва такого уровня должна быть всегда!» — сказал Ташуев на видео в соцсетях «Ахмата».