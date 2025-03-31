Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, что Ташуев сказал игрокам «Ахмата» после матча со «Спартаком»

Стало известно, что Ташуев сказал игрокам «Ахмата» после матча со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев выступил с эмоциональной речью перед командой по окончании матча 22-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра завершилась вничью — 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Как мы и говорили, будет война. Битва была! Футбол так распорядился. Я думаю, он справедлив. Но самое главное — такую битву надо устраивать со всеми соперниками. Со всеми! Сейчас вы чувствуете, что можете. Вы на равных играете с командой, претендующей на чемпионство. На равных — ещё и с преимуществом! В конце просели, так как подборы проиграли. А так мы во втором тайме давили. Поэтому верим в себя, а битва такого уровня должна быть всегда!» — сказал Ташуев на видео в соцсетях «Ахмата».

Материалы по теме
Самый неудобный соперник вновь остановил «Спартак». Но как в пустые не попал Мартинс?!
Самый неудобный соперник вновь остановил «Спартак». Но как в пустые не попал Мартинс?!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android