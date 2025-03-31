Созин: если цель «Зенита» выиграть золото любыми способами – пускай играют 10 иностранцев

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о большом количестве иностранцев в составе санкт-петербургского «Зенита».

«Когда сборная вышла на матч с Замбией с четырьмя игроками «Ростова» – это вызывало удивление. Хотя, наверное, там бы играл Глебов, если бы смог. Но всё же такая группа игроков одного клуба даже настораживала. Но все вопросы снял матч «Зенита» в этом туре.

Команда-флагман нашего футбола проживает непростое время. Мы это знаем, не будем углубляться. И вот «Зениту» надо во что бы то ни стало обыгрывать «Рубин». Но не получается. И тогда на второй тайм Семак выпускает Латышонка, казахстанца, возрастного бразильца с русским паспортом и других легионеров. Россиянин в этом составе только один – вратарь. Неужели остальные так плохо готовы? Неужели они не могут составить конкуренцию? Если цель «Зенита» выиграть золото в столетие любыми способами – пускай играют 10 иностранцев. Но это пиррова победа и лукавство.

Пускай клуб возьмет своё чемпионство – просто потому что на взгляд Семака в сторону Соболева было невозможно смотреть. Он абсолютно потерянный. Но иностранцы вышли и спасли. А в будущем, я считаю, должно быть так: если человек может играть за сборную России – не легионер, не может – легионер. В команде нужен российский блок. И не для сборной, а для статусности клуба РПЛ. Иначе «Зенит» будет как «Шериф» из Тирасполя – в ЛЧ играют, а своих там совсем нет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».