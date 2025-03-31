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«Рубин» высмеял комментатора, назвавшего «Зенит» «нашей командой»

«Рубин» высмеял комментатора, назвавшего «Зенит» «нашей командой»
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Пресс-служба казанского «Рубина» высмеяла комментатора «Матч ТВ» Михаила Крестинина, который, заканчивая репортаж матча 22-го тура РПЛ, назвал «Зенит» «нашей командой».

Матч между «Рубином» и «Зенитом» состоялся накануне, 30 марта. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян (Сочи). Победу одержали хозяева со счётом 4:0.

По итогам этого матча «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. «Рубин» заработал 32 очка после аналогичного количества игр и располагается на седьмой строчке.

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