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На «Газпром Арене» открылась юбилейная площадка в честь столетия «Зенита»

На «Газпром Арене» открылась юбилейная площадка в честь столетия «Зенита»
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На «Газпром Арене» открылась юбилейная площадка, посвященная столетию клуба. Новое пространство расположилось будет открыто для болельщиков в дни домашних матчей «Зенита» в течение всего 2025 года.

Юбилейная площадка представляет собой четыре просторных зала: историческую галерею с архивными материалами, фото и видео; арт-зону для мероприятий и фотосессий с участием легенд клуба; площадку для творчества, специально разработанную для проведения мастер-классов; парк аттракционов — зал с развлечениями и интерактивными играми, посвященными истории клуба, для болельщиков всех возрастов.

Открытие площадки прокомментировал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

«Приближается столетие нашего любимого клуба, у нас большой список мероприятий, и одно из них — открытие юбилейной зоны с уникальными фотографиями из истории нашего „Зенита“. Я думаю, она будет центром притяжения болельщиков, потому что прикоснуться к истории так же хорошо, как прикоснуться к сегодняшнему дню. У нас великая история, в ней были и великие победы, и тяжелые времена, но всегда город любил, любит и будет любить нашу команду!» — цитирует Медведева официальный сайт «Зенита».

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