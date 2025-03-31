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Кечинов: отмена бойкота на Кубке и Суперкубке России должна пойти на пользу «Спартаку»

Кечинов: отмена бойкота на Кубке и Суперкубке России должна пойти на пользу «Спартаку»
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил решение фанатов красно-белых снять бойкот на матчи Фонбет Кубка России.

«Отмена бойкота на Кубке и Суперкубке России — приятная новость. На стадионе «Спартака» прибавятся болельщики, а поддержка будет более массовая и активная. Это должно пойти только на пользу команде.

Но я вообще не вижу проблемы сделать Fan ID, поэтому не понимаю этот бойкот. У «Фратрии» на этот счёт есть своё мнение. Однако я за пять минут сделал Fan ID — мне скрывать нечего (смеётся). А команда в эти годы действительно потеряла от того, что не было всех фанатов», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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