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«Раньше это был другой спорт». Тренер «Реала» Карло Анчелотти — о нагрузках футболистов

«Раньше это был другой спорт». Тренер «Реала» Карло Анчелотти — о нагрузках футболистов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о нагрузке на футболистов из-за плотного календаря, а также сравнил её со временем, когда сам был профессиональным игроком.

«Не было такого износа. Раньше это был другой спорт, другой футбол. Не только из-за износа, но и из-за подготовки, нагрузки в смысле травм. Мы должны справиться с этим в надежде иметь больше времени, чтобы лучше восстановиться, лучше подготовиться к матчам… Этот сезон будет очень сложным. Мы хорошо справились с ним, принимая во внимание серьёзные травмы, от которых мы не можем оправиться до конца», — приводит слова Анчелотти AS.

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