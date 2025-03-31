Андрей Лунёв: когда Россию вернут в мировой футбол? Когда закончится СВО

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв оценил перспективы возвращения российских клубов и сборных на международную арену. По мнению Лунёва, в ближайшее время Россия останется в изоляции.

— Идут разговоры о том, что Россия может получить wild-card на ЧМ-2026. Следите за этим?

— На мой взгляд, это невозможно. Мы же видим, какая политическая повестка сейчас, надо быть реалистами. В ближайшее время это нереально.

— Когда реально?

— Когда закончится СВО. Мы играем не в Америке, не в Африке. Играем в Европе — а европейские страны не дают никакого намёка на возвращение. За исключением двух-трёх стран, которые относятся более-менее адекватно. У остальных повестка какая была, такой и осталась по отношению к нашей стране, — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор национальная команда России проводит только товарищеские матчи. В марте подопечные Валерия Карпина обыграли сборные Гренады и Замбии. Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА предпринимает шаги по возвращению российских команд в европейские соревнования.