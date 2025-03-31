Воспитанник «Зенита» Сандрачук: Анюков был более цепким, чем Трент Александер-Арнольд

Воспитанник академии «Зенита» Александр Сандрачук, ныне выступающий в составе махачкалинского «Динамо», рассказал, что равнялся на игру экс-защитника сине-бело-голубых Александра Анюкова, а также сравнил его с футболистом «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом.

— На кого из «зенитовских» коллег по амплуа ты тогда ориентировался?

— На Анюкова. Я очень хорошо помню его гол в ворота «Байера» в Кубке УЕФА на выезде. Это то, к чему я хочу стремиться в плане атакующей игры. Он всегда отдавал себя на 100%, этим он меня привлекал.

— А из европейцев?

— Мне нравится Трент Александр-Арнольд. Но Анюков был более цепким, чем Арнольд. Это очень важное качество. Сейчас игра изменилась, крайние защитники теперь больше нацелены на атаку. Тренту нет равных в этом компоненте. Хочется быть, как он, — приводит слова Сандрачука Metaratings.

В нынешнем сезоне Сандрачук сыграл за клуб 14 матчей за клуб во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 500 тыс.