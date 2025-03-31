Деменко: нагнетание вокруг «Крыльев Советов» пошло на пользу команде
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Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о разгромном поражении московского «Локомотива» в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:5).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2' 2:0 Сергеев – 4' 3:0 Олейников – 32' 4:0 Бейл – 40' 5:0 Сергеев – 49' 5:1 Бейл – 62'
«Победа «Крыльев Советов» над «Локомотивом» — большая сенсация. Я до матча говорил, что «крылышки» — непредсказуемая команда, ведь они уступили махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:4. Затем была пауза и нагнетание вокруг команды, однако это пошло на пользу. За четыре минуты самарцы забили два мяча — это был сложный момент для «Локомотива». Но у «Крыльев» был виден всплеск эмоций, отсюда и такой результат», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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