Деменко: нагнетание вокруг «Крыльев Советов» пошло на пользу команде

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о разгромном поражении московского «Локомотива» в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:5).

«Победа «Крыльев Советов» над «Локомотивом» — большая сенсация. Я до матча говорил, что «крылышки» — непредсказуемая команда, ведь они уступили махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:4. Затем была пауза и нагнетание вокруг команды, однако это пошло на пользу. За четыре минуты самарцы забили два мяча — это был сложный момент для «Локомотива». Но у «Крыльев» был виден всплеск эмоций, отсюда и такой результат», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.