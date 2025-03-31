Защитник «Зенита» Алип: у нас впереди восемь финалов

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о заключительном отрезке нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я даже не знал, что «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом». Почти не слежу за играми соперников. В принципе особо не смотрю российский чемпионат, только после матчей узнаю результаты. Нам надо побеждать в своих играх и не смотреть на других. Сами знаете, как в прошлом году было тяжело, когда мы в Воронеже потеряли очки и надеялись, что другие команды оступятся. Чтобы такого не было, надо свои матчи выигрывать. У нас впереди восемь финалов», — сказал Алип в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.