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Карло Анчелотти сравнил игру «Реала» и «Барселоны»

Карло Анчелотти сравнил игру «Реала» и «Барселоны»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сравнил игру своей команды и каталонской «Барселоны». На данный момент сине-гранатовые возглавляют таблицу Ла Лиги, опережая «сливочных», идущих вторыми, на три очка.

— Играет ли «Барселона» лучше, чем «Реал»?
— «Барселона» играет в очень хороший футбол, а «Реал» — в другой, качественный. Мне нравится «Мадрид» и то, как играет «Барселона». Можно сравнивать, используя один и тот же этап, но сложно сравнивать стиль игры двух команд, потому что это во многом зависит от игроков. У «Реала» другие характеристики, нежели у «Барселоны». Можно сказать, что «Барселона» играет очень хорошо, а «Мадрид» — очень плохо. Мне нравится, как выступает моя команда. Я люблю её уже три года. Бывают сезоны более сложные или менее сложные. Всё меняется. У вас не всегда одна и та же структура. Игроки меняются, и поэтому невозможно изменить эту чётко определённую идентичность. Тот, кто пытается постоянно иметь одну и ту же идентичность, в конце концов терпит неудачу, — приводит слова Анчелотти AS.

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