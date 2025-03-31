Дьяков: игра «Факела» — удручающее зрелище, её невозможно смотреть

Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался по итогам матча 22-го тура РПЛ между «Факелом» и «Краснодаром» (0:5).

«Ушёл и ушёл Пятибратов в отставку. «Факелу» хуже не будет. Ладно, проиграли «Краснодару» со счётом 0:5, но в целом игра воронежцев — это удручающее зрелище, её невозможно смотреть. На домашних играх хотя бы слышна атмосфера от болельщиков, но сам футбол — полный ужас. А на выездах ещё хуже. Смена тренера должна была случиться. Хорошо, что Пятибратов ушёл сам, ведь команде нужно спасаться, а игры нет. Если «Оренбург» вылетает, то хотя бы отчасти показывает весёлый и интересный футбол. А у «Факела» такого нет», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.