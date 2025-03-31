Дьяков: игра «Факела» — удручающее зрелище, её невозможно смотреть
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Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался по итогам матча 22-го тура РПЛ между «Факелом» и «Краснодаром» (0:5).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кривцов – 53' 2:0 Сперцян – 66' 3:0 Олусегун – 69' 4:0 Олусегун – 74' 5:0 Козлов – 80'
«Ушёл и ушёл Пятибратов в отставку. «Факелу» хуже не будет. Ладно, проиграли «Краснодару» со счётом 0:5, но в целом игра воронежцев — это удручающее зрелище, её невозможно смотреть. На домашних играх хотя бы слышна атмосфера от болельщиков, но сам футбол — полный ужас. А на выездах ещё хуже. Смена тренера должна была случиться. Хорошо, что Пятибратов ушёл сам, ведь команде нужно спасаться, а игры нет. Если «Оренбург» вылетает, то хотя бы отчасти показывает весёлый и интересный футбол. А у «Факела» такого нет», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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