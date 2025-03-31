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Фёдор Смолов: у «Краснодара» есть реальные шансы на чемпионство в этом сезоне

Фёдор Смолов: у «Краснодара» есть реальные шансы на чемпионство в этом сезоне
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов оценил шансы команды на чемпионство в этом сезоне. По мнению Смолова, «быки» могут выиграть Российскую Премьер-Лигу.

«Шансы на чемпионство — реальные, раз мы находимся на первом месте. Нужно просто не терять концентрацию, не почивать на лаврах, не смотреть на конкурентов. Нам нужно отталкиваться от себя, а не от конкурентов», — приводит слова Смолова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».

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