Фёдор Смолов: у «Краснодара» есть реальные шансы на чемпионство в этом сезоне

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов оценил шансы команды на чемпионство в этом сезоне. По мнению Смолова, «быки» могут выиграть Российскую Премьер-Лигу.

«Шансы на чемпионство — реальные, раз мы находимся на первом месте. Нужно просто не терять концентрацию, не почивать на лаврах, не смотреть на конкурентов. Нам нужно отталкиваться от себя, а не от конкурентов», — приводит слова Смолова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».