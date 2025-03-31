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«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с пенальти в матче с «Химками»

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с пенальти в матче с «Химками»
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«Пари Нижний Новгород» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по эпизоду с пенальти в матче с «Химками», об этом сообщил спортивный директор нижегородцев Александр Удальцов. Игра 22-го тура РПЛ завершилась в пользу подмосковной команды со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Вера – 22'     2:0 Магомедов – 86'    

«ФК «Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду с назначенным пенальти в наши ворота в матче с «Химками». Мы не ищем оправданий в судействе, просто пытаемся понять логику принятия тех или иных решений. Недавно в Лиге чемпионов был абсолютно идентичный эпизод в матче «Байер» – «Зальцбург», где украинская судейская бригада тоже назначила пенальти, после чего УЕФА официально признал это ошибкой.

При этом хочется отметить, что мы не до конца понимаем, как работает система назначений арбитров. В 18-м туре этот же арбитр, Евгений Кукуляк, допускает грубую ошибку, засчитывая мяч в наши ворота в матче со «Спартаком». ЭСК эту ошибку признает, но в следующем туре арбитр как ни в чем не бывало получает назначение.

Мы надеемся, что те инициативы клубов и РПЛ, которые сейчас обсуждаются и продвигаются с помощью Александра Александровича Алаева, как можно быстрее будут интегрированы в нашу футбольную жизнь, тогда мы сможем понять логику руководства судейского комитета», — передает слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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