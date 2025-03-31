Александр Кержаков: хотелось бы, чтобы Орлов комментировал не только матчи «Зенита»

Бывший российский нападающий Александр Кержаков отреагировал на возвращение в эфир журналиста Геннадия Орлова, который прокомментировал матч 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» (4:0).

– Мне хотелось бы, чтобы Геннадий Сергеевич не только «Зенит» комментировал. Это мэтр своего дела, комментаторского искусства. Его всегда приятно слушать, мне в том числе.

– Некоторые любители футбола жаловались, что Орлов сильно болел за «Зенит».

– Я думаю, что это не противоестественно. Если Геннадий Сергеевич из Ленинграда, то почему он не должен болеть за «Зенит»? Понятно, что комментатор должен быть беспристрастным, но я его за это не могу упрекать. Мне кажется, это нормальная история, почему нет? — приводит слова Кержакова «Спорт день за днём».

По итогам матча «Зенит» с «Рубином» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 46 очков за 22 матча. «Рубин» заработал 32 очка после аналогичного количества игр и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (49).