Кривцов заявил, что «Краснодар» поймал чемпионский ритм

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался по поводу турнирных амбиций своей команды. Он считает, что «быки» уже давно поймали чемпионский ритм. При этом футболист уверен, что интрига в борьбе за титул сохранится вплоть до последнего тура.

– «Краснодар» поймал чемпионский ритм?

– Думаю, уже давно.

– Интрига в РПЛ сохранится до последнего тура?

– Хотелось бы.

– Летом будешь рассматривать вариант от других клубов не из России?

– Не знаю, скорее всего, нет, — приводит слова Кривцова Metaratings.

Напомним, «Краснодар» лидирует в Российской Премьер-Лиге. Команда набрала 49 очков за 22 матча и возглавляет турнирную таблицу.