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Кривцов заявил, что «Краснодар» поймал чемпионский ритм

Кривцов заявил, что «Краснодар» поймал чемпионский ритм
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался по поводу турнирных амбиций своей команды. Он считает, что «быки» уже давно поймали чемпионский ритм. При этом футболист уверен, что интрига в борьбе за титул сохранится вплоть до последнего тура.

– «Краснодар» поймал чемпионский ритм?
– Думаю, уже давно.

– Интрига в РПЛ сохранится до последнего тура?
– Хотелось бы.

– Летом будешь рассматривать вариант от других клубов не из России?
– Не знаю, скорее всего, нет, — приводит слова Кривцова Metaratings.

Напомним, «Краснодар» лидирует в Российской Премьер-Лиге. Команда набрала 49 очков за 22 матча и возглавляет турнирную таблицу.

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