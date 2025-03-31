Воспитанник «Зенита» объяснил, почему футболисты из Европы играют ярче российских

Воспитанник академии «Зенита» Александр Сандрачук, ныне выступающий в составе махачкалинского «Динамо», ответил на вопрос, почему многие его сверстники из других государств играют на самом высоком уровне, а отечественные футболисты из этого же поколения выступают во внутреннем чемпионате и не смотрятся так же ярко.

«Основная причина — отношение к футболу в детском возрасте. У нас с самого раннего детства во главу угла ставится результат, а игры ради удовольствия нам не хватает. В европейском детском футболе игроки могут больше проявлять свою индивидуальность. Там ребята гораздо раскрепощённее и смелее. У нас тоже есть такие ребята, тот же Головин. Но у нас это единицы, а в Европе это общее место. Поэтому и на взрослом уровне европейские футболисты берут на себя игру, проявляют свою индивидуальность и получают удовольствие. Без лишних забот и мыслей о тактике и результате», — приводит слова Сандрачука Metaratings.

В нынешнем сезоне Сандрачук сыграл за клуб 14 матчей за клуб во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 500 тыс.