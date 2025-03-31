Ушедший из «Факела» Пятибратов заявил, что команда теряла очки из-за судей

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что воронежская команда теряла очки из-за судей.

«Я буду говорить объективно, ответственности с себя не снимаю. Работа тренера — правильно разобраться в ситуации и понять, в чём проблема. Но есть вещи, которые невозможно отрицать — «Факел» потерял очки из-за судейских ошибок. Представьте ситуацию, если бы у нас было на пять-шесть очков больше. Да была бы совершенно другая картина! Команда точно так же боролась бы за выживание, но мы бы не были на предпоследнем месте. У меня болезненное отношение, когда судья ошибается в матче с «Факелом». Да, арбитр может ошибиться из-за сложного и динамичного футбола. Но есть хорошие квалифицированные ребята, которые сидят на VAR. Идёт пауза, они смотрят повтор и принимают непонятное решение! Мы пострадали — тренер, клуб, руководство, болельщики. В следующей встрече с «Оренбургом», в «матче жизни», у нас удаляют Мертенса. Опять VAR с квалифицированными арбитрами не может увидеть, было ли нарушение. Это для меня непонятно. А после этого они как ни в чём не бывало получают назначение на следующий матч. Я не говорю о заговорах или предвзятости — не моя тема. Я говорю по факту — пострадали люди. Мы могли набирать очки.

«Факел» не такой богатый клуб, но посмотрите, сколько было дискуссий по офсайду во встрече «Спартак» — «Зенит». До сих пор все нервничают. Надо, чтобы была единая трактовка всех правил. Об этом говорят все, но пока не получилось устранить эту проблему. Лучше бы мы разговаривали про футбол и тактику», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.