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Ловчев — об отставке Пятибратова: меняют тренеров, а игроки всё равно денежку получают

Ловчев — об отставке Пятибратова: меняют тренеров, а игроки всё равно денежку получают
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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на отставку Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера воронежского «Факела». Специалист подал в отставку по собственному желанию после разгромного поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:5).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
5 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кривцов – 53'     2:0 Сперцян – 66'     3:0 Олусегун – 69'     4:0 Олусегун – 74'     5:0 Козлов – 80'    

«Они вот тут (показывает на голову. — Прим. «Чемпионата») развалились. Это они развалились, когда в футбол начали играть. Меняют тренеров, а они [футболисты] всё равно свою денежку получают. Вот если бы у всех этих людей в контракте было написано: «Если вы 0:5 проиграете, вы все деньги, которые получили за три месяца, отдадите обратно», — тогда бы никто не развалился», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Пятибратов занимал должность главного тренера «Факела» с лета 2024 года. После 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место, находясь в зоне прямого вылета. В следующем туре воронежская команда встретится с «Ахматом» (5 апреля).

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