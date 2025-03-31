Ловчев — об отставке Пятибратова: меняют тренеров, а игроки всё равно денежку получают

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на отставку Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера воронежского «Факела». Специалист подал в отставку по собственному желанию после разгромного поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:5).

«Они вот тут (показывает на голову. — Прим. «Чемпионата») развалились. Это они развалились, когда в футбол начали играть. Меняют тренеров, а они [футболисты] всё равно свою денежку получают. Вот если бы у всех этих людей в контракте было написано: «Если вы 0:5 проиграете, вы все деньги, которые получили за три месяца, отдадите обратно», — тогда бы никто не развалился», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Пятибратов занимал должность главного тренера «Факела» с лета 2024 года. После 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место, находясь в зоне прямого вылета. В следующем туре воронежская команда встретится с «Ахматом» (5 апреля).