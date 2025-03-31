«Я не смог их защитить». Пятибратов рассказал, что говорил игрокам «Факела» в раздевалке

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал о прощальном разговоре с игроками воронежской команды.

«В раздевалке поблагодарил ребят за работу, которую мы проделали. Они старались, работали. У нас было собрание, разговаривали с ними — видел, что равнодушных в команде нет. Сильно повлияли два матча. Мы ограничены — без ресурса, самая сложная логистика, нет ярких звёзд в команде. Мы каждый год боремся за выживание, и получается, что в один год клуб спасался за счёт переходных матчей, в другой — за счёт вырванной победы у «Ахмата». Мы готовы к борьбе, но чтобы она была в честных условиях! Любой тренер скажет: «Дайте мне соревновательную среду, которая будет объективной». У нас получается, что последнюю неделю перед игрой я тренировал команду в меньшинстве. Очень сложно футболистам объяснить. Есть решения арбитров, которые влияют на будущее тренера. И так тяжело ребятам, а когда я не смог в раздевалке им объяснить, почему такое судейство… Я не смог их защитить. Сказал им: «Парни, вы делаете хорошую работу!». Как я могу спрашивать с нападающего, почему он не забил, если, играя в меньшинстве, в основном он обороняется против «Зенита». Сложности были. Ребята болезненно отреагировали на поражение в Оренбурге. Мы играли в меньшинстве, а в самой концовке пропустили — был шок!» — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.