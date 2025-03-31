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Маринато Гильерме назвал лучшего российского вратаря в 2025 году

Маринато Гильерме назвал лучшего российского вратаря в 2025 году
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Бывший голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме высоко оценил развитие российской вратарской школы и назвал футболиста французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова сильнейшим вратарём страны.

«На данный момент самым сильным российским вратарём, безусловно, является Сафонов. Российская школа вратарей продолжает прогрессировать. Помню, когда приехал в Россию, в чемпионате было много иностранных голкиперов. Сейчас же очевидно, что наличие российских вратарей крайне важно. Наша — уже могу так выразиться — вратарская школа на протяжении многих лет проделывала отличную работу», — приводит слова Гильерме «РИА Новости Спорт».

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» прошлым летом. К текущему моменту голкипер провёл 13 матчей за парижан во всех турнирах, шесть раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. «ПСЖ» набрал 71 очко и занимает первое место в Лиге 1. На второй строчке располагается «Монако», заработавший 50 очков. До конца чемпионата Франции осталось семь туров. В следующей встрече Лиги 1 парижский клуб сразится с «Анже» (5 апреля). Игра пройдёт на домашнем стадионе «ПСЖ».

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