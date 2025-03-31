Дьяков: за счёт своего опыта Алексей Ребко знает, что нужно сделать с «Факелом»

Бывший российский футболист Виталий Дьяков отреагировал на слухи, что воронежский «Факел» планирует назначить главным тренером Алексея Ребко до конца сезона.

«Алексей Ребко до работы в молодёжной команде «Факела» работал ассистентом в главной, но потом его отодвинули. Мы с Лёхой играли вместе и давно знакомы, поэтому ему только удачи и успехов. Тренерский путь в профессиональных клубах начинается с непростой работы в «Факеле». За счёт игрового опыта и работы в молодёжных командах он знает, что нужно сделать. Дай бог, чтобы он сохранил «Факел» в РПЛ», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

30 марта Дмитрий Пятибратов подал в отставку с поста главного тренера «Факела» после поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» со счётом 0:5.

«Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков после 22 встреч.