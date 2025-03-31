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Дьяков: возможно, Соболев забьёт мяч, благодаря которому «Зенит» станет чемпионом

Дьяков: возможно, Соболев забьёт мяч, благодаря которому «Зенит» станет чемпионом
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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о неудачных выступлениях форварда Александра Соболева в составе «Зенита».

«Возможно, невезение или давление сказываются на Соболеве. Но это у него не первый матч за «Зенит», а сколько голов? 0! Не может же не везти постоянно. Возможно, в конце сезона он забьёт свой важный мяч, благодаря которому «Зенит» станет чемпионом. Критиковать легче всего. Но это понятно, ведь за него заплатили большие деньги, и Александр перешёл из стана конкурента. Кто-то неудачам Соболева радуется или злорадствует, но ближайшее окружение точно переживает», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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