Дьяков: возможно, Соболев забьёт мяч, благодаря которому «Зенит» станет чемпионом

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о неудачных выступлениях форварда Александра Соболева в составе «Зенита».

«Возможно, невезение или давление сказываются на Соболеве. Но это у него не первый матч за «Зенит», а сколько голов? 0! Не может же не везти постоянно. Возможно, в конце сезона он забьёт свой важный мяч, благодаря которому «Зенит» станет чемпионом. Критиковать легче всего. Но это понятно, ведь за него заплатили большие деньги, и Александр перешёл из стана конкурента. Кто-то неудачам Соболева радуется или злорадствует, но ближайшее окружение точно переживает», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.