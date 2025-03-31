«Это нас придавило». Пятибратов рассказал, что помешало «Факелу» в этом сезоне

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов ответил на вопрос, что помешало воронежскому клубу в текущем сезоне РПЛ.

«У нас серия из пяти поражений. До Нового года поражение было от ЦСКА — посмотрите статистику. В матче с «Химками» мы превзошли по всем компонентам — а у них два удара в створ и один гол. Плюс был момент с пенальти в ворота «Химок». Потом была встреча с «Зенитом», где мы играли в меньшинстве больше тайма, а у них стоимость одного игрока дороже, чем наш годовой бюджет, а мы играем больше тайма в меньшинстве. С «Оренбургом» мы тоже играли в меньшинстве и уступили в дополнительное время. Несправедливо! Дайте нам несколько матчей сыграть с полными трибунами, справедливым арбитражем и в честной борьбе. Это нас придавило. С «Краснодаром» мы достойно сыграли первый тайм, только во втором рассыпались. Надо было что-то срочно исправлять и реагировать. У нас хороший уровень организации, дисциплина, есть тактика. Единственное, чего не хватило, — качественной игры в атаке. Но это всегда дорого. Надо покупать крутых дорогих игроков, если хочешь хорошую атаку. «Зенит» покупает себе за € 30 млн Луиса Энрике, «Спартак» — Угальде. Насколько у них изначально преимущество. Но ребята отдавали все силы! У меня была хорошая поддержка от руководителей. Они переживают за результаты, помогали. Но получилось, как получилось, к сожалению», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.