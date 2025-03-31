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В «Интере» сообщили, что у клуба нет заинтересованности в Эдуарде Сперцяне

В «Интере» сообщили, что у клуба нет заинтересованности в Эдуарде Сперцяне
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Представитель пресс-службы миланского «Интера» сообщил, что у клуба нет заинтересованности в полузащитнике «Краснодара» и сборной Армении Эдуарде Сперцяне.

«У меня нет информации о заинтересованности «Интера» в Сперцяне», — сообщили пресс-службе «Интера» крреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Ранее в СМИ появилась информация, что в миланском клубе давно следят за игрой 24-летнего армянина и планируют сделать «быкам» предложение во время летнего трансферного окна. При этом руководство «нерадзурри» советовалось по поводу возможного подписания Сперцяна с армянским хавбеком команды Генрихом Мхитаряном.

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