В «Интере» сообщили, что у клуба нет заинтересованности в Эдуарде Сперцяне

Представитель пресс-службы миланского «Интера» сообщил, что у клуба нет заинтересованности в полузащитнике «Краснодара» и сборной Армении Эдуарде Сперцяне.

«У меня нет информации о заинтересованности «Интера» в Сперцяне», — сообщили пресс-службе «Интера» крреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Ранее в СМИ появилась информация, что в миланском клубе давно следят за игрой 24-летнего армянина и планируют сделать «быкам» предложение во время летнего трансферного окна. При этом руководство «нерадзурри» советовалось по поводу возможного подписания Сперцяна с армянским хавбеком команды Генрихом Мхитаряном.