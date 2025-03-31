Михаил Боярский пообещал съесть свою шляпу в случае, если «Зенит» выиграет РПЛ

Народный артист РСФСР Михаил Боярский в случае победы «Зенита» в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне готов съесть свою шляпу. Боярский является давним болельщиком сине-бело-голубых.

«Я, как правило, не такой уж щедрый на обещания. Но ради престижа команды на многое готов. В крайнем случае, если «Зенит» в этом году займёт первое место, я бы съел шляпу. Потихонечку, по кусочку, но съел», — приводит слова Боярского ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», который набрал 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (46). Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (11) и «Факел» (14). Действующий чемпион России — «Зенит».