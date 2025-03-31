Дмитрий Пятибратов рассказал, как на «Факел» повлияла смена стадиона

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал, на на воронежский клуб повлияла смена стадиона.

«У нас самый скромный бюджет, о чём спокойно говорят руководители. Наверное, стоимость наших игроков самая маленькая. Мы уступаем по этим показателям другим командам. Плюс тяжело всё время работать на грани. Ребята каждый год выжимали из себя максимум. Нет одного фактора, который влиял бы на результаты. У нас самая взрослая команда. Мы омолодились, но это не поменяло факта.

То поле нам помогало, потому что у нас не так много мастерства, как у «Зенита» или «Спартака». На том поле некоторое преимущество у нас было, хоть и не тренировались там. Газон не был идеальным — командам было тяжелее созидать. «Факел» больше оборонялся. Может, новое поле не стало хуже для нас, но оно стало лучше для соперника — мяч быстро ходит. Преимущество имеет тот, кто лучше играет в футбол, это надо признать. Не буду всё списывать на поле, однако это один из факторов в некоторых матчах», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.