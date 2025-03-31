Дмитрий Пятибратов высказался о будущем после ухода из «Факела»

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о своём будущем после ухода из воронежского клуба.

— Какие у вас планы? Взять паузу?

— Я и так перевариваю, сколько можно? Я не нуждаюсь в отдыхе. Работа тренера всегда стресс, мы к этому готовы. Не надо посыпать голову пеплом. Надо понять, где можно было лучше сработать. Отдыхать не собираюсь — очень хочу работать. Мне нравится моя профессия, с удовольствием буду рассматривать предложения, если будут поступать.

— Готовы быть на связи с «Факелом», если понадобится ваша консультация новому тренеру?

— Конечно! Тренер может сработать не очень хорошо, но человеческое должно преобладать. Мы по-доброму расстались с руководством «Факела». Каждому пожелал удачи. Я так же буду болеть за клуб. Для меня это привилегия — я два раза работал в РПЛ. Если понадобится моя помощь, я буду готов. Когда меня позвали второй раз, не стоял вопрос, какие у меня будут зарплата и срок контракта, — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.