Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Пятибратов высказался о будущем после ухода из «Факела»

Дмитрий Пятибратов высказался о будущем после ухода из «Факела»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о своём будущем после ухода из воронежского клуба.

— Какие у вас планы? Взять паузу?
— Я и так перевариваю, сколько можно? Я не нуждаюсь в отдыхе. Работа тренера всегда стресс, мы к этому готовы. Не надо посыпать голову пеплом. Надо понять, где можно было лучше сработать. Отдыхать не собираюсь — очень хочу работать. Мне нравится моя профессия, с удовольствием буду рассматривать предложения, если будут поступать.

— Готовы быть на связи с «Факелом», если понадобится ваша консультация новому тренеру?
— Конечно! Тренер может сработать не очень хорошо, но человеческое должно преобладать. Мы по-доброму расстались с руководством «Факела». Каждому пожелал удачи. Я так же буду болеть за клуб. Для меня это привилегия — я два раза работал в РПЛ. Если понадобится моя помощь, я буду готов. Когда меня позвали второй раз, не стоял вопрос, какие у меня будут зарплата и срок контракта, — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Дайте матчи со справедливым судейством и в честной борьбе». Исповедь экс-тренера «Факела»
Эксклюзив
«Дайте матчи со справедливым судейством и в честной борьбе». Исповедь экс-тренера «Факела»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android