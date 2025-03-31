Первый тренер Чалова: для Феди было бы большим плюсом, если бы Черчесов возглавил ПАОК

Павел Коваль, первый тренер нападающего греческого ПАОКа Фёдора Чалова, высказался о возможном приходе бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в клуб.

«Для Феди было бы большим плюсом, если бы Черчесов возглавил ПАОК. Станислав Саламович знает Фёдора. Всё-таки русский есть русский. Гораздо лучше, когда работает свой тренер. Черчесов брал Чалова в сборную — знает его сильные и слабые стороны.

Ничего хорошего у Феди пока в ПАОКе нет. Он не играет в основе, выходит только на замену. Но я не видел, чтобы нынешний тренер ПАОКа ругался с Чаловым», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.