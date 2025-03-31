Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Чалова: для Феди было бы большим плюсом, если бы Черчесов возглавил ПАОК

Первый тренер Чалова: для Феди было бы большим плюсом, если бы Черчесов возглавил ПАОК
Комментарии

Павел Коваль, первый тренер нападающего греческого ПАОКа Фёдора Чалова, высказался о возможном приходе бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в клуб.

«Для Феди было бы большим плюсом, если бы Черчесов возглавил ПАОК. Станислав Саламович знает Фёдора. Всё-таки русский есть русский. Гораздо лучше, когда работает свой тренер. Черчесов брал Чалова в сборную — знает его сильные и слабые стороны.

Ничего хорошего у Феди пока в ПАОКе нет. Он не играет в основе, выходит только на замену. Но я не видел, чтобы нынешний тренер ПАОКа ругался с Чаловым», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Голевая передача Чалова помогла ПАОКу добиться волевой победы над АЕКом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android