«Акрон» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

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Сегодня, 31 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов (Москва). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчяру, Бокоев, Эшковал, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба.

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Вахания, Мелёхин, Сутормин, Кучаев, Комаров, Шанталий, Мохеби, Комличенко, Роналдо.

После 21 сыгранного матча «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Ростов» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 30 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.