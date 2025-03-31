Максим Деменко: о Соболеве постоянно говорят — это давит на него

Бывший российский футболист Максим Деменко поделился мнением о неудачных выступлениях нападающего Александра Соболева в составе санкт-петербургского «Зенита».

«Для Соболева очень важно забить мяч в официальном матче. Он уже забивал на сборах в товарищеских играх, но в чемпионате его никак не может прорвать. Ему нужно забить любой гол, ведь на Соболеве сказывается давление. О нём постоянно говорят, и это давит. Когда Александр сможет забить два-три мяча, то почувствует уверенность. Но уже хорошо, что он создаёт моменты», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.