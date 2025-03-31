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Экс-полузащитник «Краснодара» Олссон завершил карьеру в 29 лет

Экс-полузащитник «Краснодара» Олссон завершил карьеру в 29 лет
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Бывший полузащитник «Краснодара» и национальной команды Швеции Кристоффер Олссон, выступавший в составе «быков» с 2019 по 2021 год, завершил профессиональную игровую карьеру в возрасте 29 лет из-за серьёзного заболевания мозга. Об этом сообщает AP News.

По информации источника, Олссон долгое время находился в больнице на аппарате с искусственной вентиляцией лёгких, ввиду чего ему потребуется длительная реабилитация на родине в Швеции. При этом сообщается, что Кристоффер не оставляет попыток в будущем вернуться в профессиональный футбол.

Бывший хавбек сборной Швеции провёл за «Краснодар» 80 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Последним клубом 29-летнего Олссона был датский «Мидтьюлланн». За свою профессиональную игровую карьеру Кристоффер выступал за лондонский «Арсенал», шведский АИК, бельгийский «Андерлехт».

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