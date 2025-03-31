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Колыванов: потеря очков с «Ахматом» — нехороший звоночек для «Спартака»

Колыванов: потеря очков с «Ахматом» — нехороший звоночек для «Спартака»
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором грозненский «Ахмат» на своём поле принимал московский «Спартак» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Ахмат» — самый неудобный соперник для «Спартака» в РПЛ. Красно-белые в первом тайме могли решить исход встречи. Грозненцы — молодцы, выстояли. Потеря очков «Спартаком» в этом матче — нехороший звоночек, они отдаляются от «Краснодара». За восемь туров отрыв в пять очков — серьёзная разница.

Конечно, ещё не всё потеряно. «Спартак» продолжит участвовать в этой гонке, как и «Динамо» с ЦСКА. Однако в большей степени всё будет зависеть от «быков», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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