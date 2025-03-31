Дюков объяснил, почему на конгрессе УЕФА не будет рассматриваться возвращение России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о вероятности обсуждения вопроса о возвращении российских клубов и сборных на международные соревнования на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Конгресс УЕФА пройдёт в сербском Белграде 3 апреля.

— Будет ли вынесен на повестку заседания вопрос о возвращении России на международную арену?

— Не думаю. Он будет обсуждаться «на полях». На конгрессе будет большое количество вопросов. Если вынести его на повестку, то обсуждение не получится качественным. Наш вопрос — самодостаточный, важный и требует глубокого погружения.

Не самый эффективный подход — обсуждать его наряду с другими вопросами. Так мы не получим нужного решения. Безусловно, мы будем обсуждать вопрос нашего скорейшего возвращения, — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.