Юрист «Кубани» помог задыхавшемуся болельщику перед матчем с «Волгарём»

Дмитрий Апальков, юрист краснодарского футбольного клуба «Кубань», помог задыхавшемуся болельщику перед домашним матчем 5-го тура второго этапа группы «Золото» Второй лиги дивизиона «А» с астраханским «Волгарём» (1:0). Об этом сообщила пресс-служба кубанского клуба.
Перед началом встречи болельщик подавился едой и начал задыхаться. На помощь фанату пришёл юрист команды Дмитрий Апальков, который сумел оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию и спасти жизнь болельщику.
Команда потерпела три поражения на старте второго этапа сезона-2024/2025 Леон Второй лиги в группе «Золото» дивизиона «А», однако в последних двум матчах краснодарцы одержали две победы и расположились на восьмом месте в турнирной таблице с шестью очками после пяти встреч.
- 31 марта 2025
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