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Юрист «Кубани» помог задыхавшемуся болельщику перед матчем с «Волгарём»

Юрист «Кубани» помог задыхавшемуся болельщику перед матчем с «Волгарём»
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Дмитрий Апальков, юрист краснодарского футбольного клуба «Кубань», помог задыхавшемуся болельщику перед домашним матчем 5-го тура второго этапа группы «Золото» Второй лиги дивизиона «А» с астраханским «Волгарём» (1:0). Об этом сообщила пресс-служба кубанского клуба.

Россия — Leon-Вторая лига А . Группа Золото. 2-й этап. 5-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
1 : 0
Волгарь
Астрахань
1:0    

Перед началом встречи болельщик подавился едой и начал задыхаться. На помощь фанату пришёл юрист команды Дмитрий Апальков, который сумел оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию и спасти жизнь болельщику.

Команда потерпела три поражения на старте второго этапа сезона-2024/2025 Леон Второй лиги в группе «Золото» дивизиона «А», однако в последних двум матчах краснодарцы одержали две победы и расположились на восьмом месте в турнирной таблице с шестью очками после пяти встреч.

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