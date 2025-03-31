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В «Зените» высказались о травмах Глушенкова и Нино в матче с «Рубином» в РПЛ

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Максим Глушенков и защитник Нино избежали серьёзных повреждений в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с казанским «Рубином» (4:0). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

— Правильно понимаю, что Глушенков избежал перелома и серьёзных последствий?

— И Нино, и Глушенков, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

После 22 сыгранных встреч «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.