В «Зените» высказались о травмах Глушенкова и Нино в матче с «Рубином» в РПЛ
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Максим Глушенков и защитник Нино избежали серьёзных повреждений в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с казанским «Рубином» (4:0). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Рубин
Казань
1:0 Гонду – 51' 2:0 Мантуан – 59' 3:0 Кассьерра – 73' 4:0 Мостовой – 74'
Удаления: нет / Грицаенко – 55'
— Правильно понимаю, что Глушенков избежал перелома и серьёзных последствий?
— И Нино, и Глушенков, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».
После 22 сыгранных встреч «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Рубин» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.
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