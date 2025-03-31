В Норвегии лучшему игроку матча в качестве награды вручили куриные яйца

В воскресенье, 30 марта, «Брюне» уступил «Будё-Глимт» со счётом 0:1 в домашнем матче 1-го тура чемпионата Норвегии. Вратарь хозяев Ян де Бур сделал три сейва, отразил пенальти на 55-й минуте и, несмотря на поражение, был признан лучшим игроком по итогам встречи. В качестве награды нидерландскому голкиперу вручили необычный приз — 120 куриных яиц.

В сезоне-2024/2025 Ян де Бур сыграл за «Брюне» 12 встреч во всех турнирах, в которых пропустил 23 мяча. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 200 тыс. За свою профессиональную игровую карьеру Ян де Бур выступал за нидерландские «Гронинген» и «Венло».