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В Норвегии лучшему игроку матча в качестве награды вручили куриные яйца

В Норвегии лучшему игроку матча в качестве награды вручили куриные яйца
Ян де Бур
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В воскресенье, 30 марта, «Брюне» уступил «Будё-Глимт» со счётом 0:1 в домашнем матче 1-го тура чемпионата Норвегии. Вратарь хозяев Ян де Бур сделал три сейва, отразил пенальти на 55-й минуте и, несмотря на поражение, был признан лучшим игроком по итогам встречи. В качестве награды нидерландскому голкиперу вручили необычный приз — 120 куриных яиц.

Норвегия — Элитсерия . 1-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 20:15 МСК
Брюне
Окончен
0 : 1
Будё-Глимт
Будё
0:1 Хёг – 35'    

В сезоне-2024/2025 Ян де Бур сыграл за «Брюне» 12 встреч во всех турнирах, в которых пропустил 23 мяча. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 200 тыс. За свою профессиональную игровую карьеру Ян де Бур выступал за нидерландские «Гронинген» и «Венло».

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