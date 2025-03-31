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Экс-президент «Зенита» Туфрин: мне жалко Соболева — ему мешает желание забить

Экс-президент «Зенита» Туфрин: мне жалко Соболева — ему мешает желание забить
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Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин высказался о неудачных выступлениях форварда Александра Соболева в составе санкт-петербургского клуба.

«Конечно, критика из-за 10 иностранцев в составе «Зенита» в матче с «Рубином» не заслужена. Команда же не нарушила регламент. Алип не считается легионером, а у Сантоса есть российский паспорт — всё как и положено. Семак в этом отношении сделал всё правильно. Кого из российских футболистов в этой ситуации можно было бы поставить? Впереди поставили Соболева, но он был никакой, а потом Семак его заменил. Кого ещё?

У Соболева очень большая ответственность, ему надо расслабиться. Мне его даже жалко. Понятно, что и он, и команда переживают из-за этого, но натужность и желание обязательно забить ему мешают. Когда идёт такая борьба, всё решают моменты, а Александру этого не хватало», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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