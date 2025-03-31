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Колыванов: легионеры «Зенита» выше по классу и уровню мастерства

Колыванов: легионеры «Зенита» выше по классу и уровню мастерства
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Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о большом количестве иностранцев в составе санкт-петербургского «Зенита».

«Нельзя критиковать «Зенит» за 10 легионеров в составе на матч с «Рубином». Питерцам кровь из носу нужно было побеждать, чтобы не отстать от «Краснодара». «Зенит» сейчас делает всё, чтобы догнать и сравняться по очкам с «быками». Семак понимал, что легионеры в запасе выше по классу и уровню мастерства. Сергей Богданович разобрался в ситуации профессионально», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 22 сыгранных встреч «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков.

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