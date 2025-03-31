Экс-форвард «МЮ» Руни может быть оштрафован за мочеиспускание в общественном месте — DM

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Англии Уэйн Руни может получить штраф за мочеиспускание в общественном месте. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, экс-капитана сборной Англии заметили справляющим нужду на стену в Лондоне. Это случилось ночью, которую Уэйн с компанией друзей провёл в двух барах Лондона. События данной ночи, включая этот инцидент, попали на снимки. Мочеиспускание в общественных местах может считаться преступлением в Великобритании и повлечь за собой штрафы или даже судебные разбирательства.

Городской совет Вестминстера, где бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» был заснят на камеру, выписывает штрафы в размере £ 1 тыс. за публичное мочеиспускание. Однако полиция заявила, что никаких жалоб на поведение экс-тренера «Плимута» не поступало. Отметим, что это не первый подобный случай. В 2013 году Уэйна сфотографировали, когда он справлял нужду у мусорного бака на улице Далтон в Манчестере.

За свою профессиональную игровую карьеру Руни выступал за «Эвертон», американский «Ди-Си Юнайтед» и «Дерби Каунти».