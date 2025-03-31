Туфрин: у «Факела» сложная ситуация, вряд ли клуб сможет выкарабкаться и остаться в РПЛ

Экс-президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин поделился мнением об отставке Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера воронежского «Факела». Специалист подал в отставку по собственному желанию после разгромного поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:5).

«У «Факела» сложная ситуация, вряд ли клуб сможет выкарабкаться и остаться в РПЛ. Понятно, что уход Пятибратова — это тренерские эмоции после крупного проигрыша от «Краснодара». Что касается слов Пятибратова про судей, что значит «потеря очков из-за арбитров»? Их кто-то специально сплавляет? Нет. Всё из-за игры «Факела»! Возможно, в команде не было поставленной игры или нет хороших исполнителей. Но судьи так же совершают ошибки, как и футболисты. Все люди, это свойственно. Могут быть фатальные ошибки, но я не слышал, чтобы «Факел» об этом заявлял», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.